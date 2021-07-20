На Чуйском тракте в Алтайском крае появится новый регулируемый перекресток

Участок с 212-го по 216-й км расширят до четырех полос Фото: УПРДОР «Алтай»

На участке расширения Чуйского тракта построят регулируемый перекресток. Об этом сообщает УПРДОР «Алтай».

– Расширение федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» идет в Алтайском крае, от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска. В районе поселка Новый построят регулируемый перекресток, включающий до семи полос движения, – отметили в пресс-службе.

Участок с 212-го по 216-й км расширят до четырех полос, встречные потоки разделят барьерным ограждением. Основной въезд в поселок Новый будет с перекрестка, где дополнительно построят полосы для поворота налево и переходно-скоростные – для безопасного выезда. Кроме того, установят светофоры, устроят заездные карманы для общественного транспорта, электроосвещение на пешеходном переходе.

В настоящее время дорожники формируют земляное полотно, удлиняют водопропускные трубы, а также укладывают основание дорожной одежды из цементобетона. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 года.