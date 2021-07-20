На Алтае в подростка на лошади ударила молния

Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 18 июля Бийском районе произошло ЧП – в подростка ударила молния. Об этом сообщает газета «Моя Земля».

– В момент несчастного случая мальчик находился в открытом поле верхом на лошади. Подростка госпитализировали в детскую больницу Бийска, – отмечает издание

Ребенка доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, сегодня по югу и востоку Алтайского края местами возможны небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди