Губернатор Томенко поручил решить проблему с приемом первоклашек в школы Барнаула

Глава региона поручил министру образования и науки более внимательно изучить ситуацию с предоставлением школьных мест для первоклассников Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края поручил министру образования региона навести порядок с приемом детей в первые классы школ Барнаула. Этот вопрос 19 июля рассмотрели на оперативном совещании правительства региона, пишет официальный сайт края.

– Министр образования и науки региона Максим Костенко доложил губернатору о приеме детей в первые классы в Барнауле, отметив, что ситуация остается сложной. В густонаселенных микрорайонах Индустриального района города не все дети смогли получить места в школах, закрепленных по прописке. Речь идет о школах №137, 136 и 133, а также о школе №98 во Власихе, – отметили в пресс-службе правительства региона.

Всего места не получили около 390 детей. Максим Костенко заявил, 340 из них уже записали в первые классы других школ города. Детям из Власихи предоставили места в школах № 118 и 50. Также организуют подвоз в школу № 50 детей, которые проживают около 98-ой школы. Сейчас решается вопрос о предоставлении мест еще примерно для 50 школьников.

Глава региона поручил министру образования и науки более внимательно изучить ситуацию с предоставлением школьных мест для первоклассников. Он отметил, что «пока видит большое возмущение и отсутствие внятной позиции и со стороны городских властей, и со стороны министерства образования и науки». При этом Виктор Томенко добавил, что большая часть первоначально возникших сложностей снята, однако нужно поставить точку в этом вопросе.