Молодого мужчину затянуло под поезд в Алтайском крае

Он хотел перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Фото: управление на транспорте МВД России по СФО

25-летнего жителя Алтайского края сбил поезд в районе остановки Новозудилово. Молодой человек выжил, его доставили в больницу, пишет управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

– Как установили сотрудники транспортной полиции, 25-летний местный житель, намереваясь перейти железнодорожные пути в неустановленном месте, стоял на краю железнодорожной шпалы, находясь на недопустимо близком расстоянии до движущегося поезда, – отметили в ведомстве.

В итоге молодого человека затянуло к составу, а затем сбил вагон. Пострадавшего доставили в одну из больниц Барнаула. По предварительным данным, он был пьян.

Правоохранители проводят доследственную проверку. Жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи железнодорожных путей.