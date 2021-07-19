В Барнауле озеро с дикими утками превратилось в свалку

Фото предоставлено ОНФ

Озеро напротив парка "Юбилейный" в Барнауле, где обитают ондатры и выводят потомство дикие утки, а зимой катаются на коньках дети, превращается в свалку. Об этом сообщают активисты Общероссийского народного фронта.

По берегам озерца в районе улиц Малахова и Гущина лежат старые покрышки и сломанная мебель.

- Некоторые шаги по ликвидации свалки предприняли городские власти, - комментирует эколог Алексей Грибков.- В начале июля администрация Ленинского района при участии студенческого экологического отряда организовала здесь сбор и вывоз бытовых отходов. Но в воде по-прежнему плавает крупногабаритный мусор.

Фото предоставлено ОНФ

Представители Народного фронта обратились в Алтайскую межрайонную природоохранную прокуратуру, минприроды региона и администрацию Барнаула. Надзорный орган вынес главе города представление с требованием ликвидировать несанкционированное размещение отходов

Как объясняет Грибков, следить за состоянием этой территории должен муниципалитет. Кроме того, земельный участок входит в охранную зону объектов электросетевого хозяйства, где запрещено размещать свалки.

Сейчас надзорное ведомство направило материалы обследования участка в администрацию города и ООО «Барнаульская сетевая компания» для ликвидации несанкционированной свалки в добровольном порядке до 15 сентября.

В случае неисполнения законных требований министерство обратится в суд.