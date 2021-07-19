Бийскому дачнику грозит два года лишения свободы за культивирование одурманивающих кустов

Растения у садовода изъяли. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске возбудили уголовное дело в отношении местного садовода. Участковый обнаружил у него в теплице коноплю, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Накануне, проводя профилактические мероприятия в одном из садоводств, участковый уполномоченный посетил дачу 44-летнего бийчанина. В теплице у мужчины он заметил растения, похожие на коноплю. В ходе беседы с собственником участка тот признался, что культивировал одурманивающие кусты для собственного употребления, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Растения у садовода изъяли. Эксперты подтвердили, что это конопля. В отношении дачника возбудили уголовное дело по статье 231 УК РФ. Максимальное наказание, грозит мужчине – два года лишения свободы