Алтайские шахматисты приняли участие в Кубке губернатора Челябинской области

С 5 по 13 июля 2021 года в Сатке Челябинской области состоялся XI Кубок губернатора Челябинской области – этап детского Кубка России по шахматам. В нем приняли участие более 250 юных шахматистов из Пермского и Алтайского краев, Московской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Иркутской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, республик Тыва и Башкортостан.

Алтайский край представляло 11 участников, приехавших побороться за Кубок губернатора Челябинской области. Среди них Татьяна и Александр Кузнецовы – воспитанники Шахматного клуба ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», созданного на базе АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

Алтайские шахматисты приняли участие в Кубке губернатора Челябинской области

Лучший результат из алтайских спортсменов показала именно Татьяна. Она, проиграв всего одну партию и сделав три ничьи, стала призёром турнира и получила диплом IV степени. Только юная барнаульская шахматистка смогла составить конкуренцию победительнице турнира (среди девочек до 13 лет), обыграв ее в предпоследнем туре.

Алтайские шахматисты приняли участие в Кубке губернатора Челябинской области

Пожалуй, это лучшее выступление Татьяны в этом году, так как именно на Урале ей удалось одержать ряд блестящих побед над соперницами с высоким уровнем подготовки и тем самым выполнить норму второго взрослого спортивного разряда.