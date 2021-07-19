В поселке Сорокино под Бийском произошел крупный пожар

Неравнодушные местные жители откатывали машины на безопасное расстояние. Фото: скриншот с видео "Barnaul22"

18 июля в поселке Сорокино произошел крупный пожар. Как сообщает «Бийский рабочий», загорелись загорелись несколько рядов деревянных сараев, которые были расположены внутри жилого квартала пятиэтажных домов.

– Эти сооружения служили верой и правдой жителям Сорокино много лет – старожилы помнят, что сараи были тут еще с 80-х годов – причем, здесь они были даже двухэтажными, – отмечает издание.

Во время пожара возникла опасность, что огонь перекинется на припаркованные рядом автомобили, но неравнодушные местные жители откатили их подальше на безопасное расстояние.

Причина пожара пока неизвестна.