Дожди и грозы ожидаются на Алтае 19 июля 2021 года

В Барнауле днем воздух прогреется до +23, +25 градусов.
Фото: Олег УКЛАДОВ
19 июля в Алтайском крае синоптики прогнозируют дождливую и ветреную погоду. Подробнее об этом рассказали синоптики регионального ЦГМС.
– Температура +23,+28 градусов. В отдельных районах дожди, грозы, в утренние часы местами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – сообщили в Гидрометцентре.
В Барнауле днем воздух прогреется до +23, +25 градусов. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с.