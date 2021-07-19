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Общество19 июля 2021 4:19

Дожди и грозы ожидаются на Алтае 19 июля 2021 года

Температура поднимется до +28
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В Барнауле днем воздух прогреется до +23, +25 градусов.

В Барнауле днем воздух прогреется до +23, +25 градусов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

19 июля в Алтайском крае синоптики прогнозируют дождливую и ветреную погоду. Подробнее об этом рассказали синоптики регионального ЦГМС.

– Температура +23,+28 градусов. В отдельных районах дожди, грозы, в утренние часы местами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – сообщили в Гидрометцентре.

В Барнауле днем воздух прогреется до +23, +25 градусов. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с.