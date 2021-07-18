19 июля в Барнауле отключат горячую воду у потребителей ТЭЦ-2

Воды не будет с 19 июля по 5 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 19 июля, в Барнауле стартует опрессовка по контуру ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба администрации города.

- 18 дней — с 19 июля по 5 августа — специалисты СГК будут искать и ремонтировать слабые места на трубопроводах, - отмечает источник.

За этот период сотрудники генерирующей компании проверят на герметичность 610 км теплосетей. На время проведения работ горячая вода будет отсутствовать у 174 тысяч барнаульцев. Помимо того, что специалисты устранят неисправности, они установят механизмы, которые будущим летом позволят отключать не целиком весь контур, а по магистралям. Это поможет сократить время отсутствия воды, как минимум, на три дня.