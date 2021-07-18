На Алтае вор пошел на дело накануне дня рождения

Подозреваемого задержали в тот же день Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские Тальменского района по «горячим» следам задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи в селе Анисимово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Предварительно установлено, что в ночь на 15 июля молодой человек на личном автомобиле подъехал к дому односельчанки, гвоздодером взломал навесной замок гаража и похитил из него болгарку, лобзик, шуруповерт, электрические рубанок и двигатель, гаечные ключи и две десятилитровые канистры, наполненные бензином. Погрузил все в машину и уехал, - рассказывают в ведомстве.

Пропажу имущества хозяйка заметила только утром и сразу же заявила об этом в полицию. Под подозрение попал 22-летний местный житель. Стражи правопорядка провели обыск у него дома и под крыльцом нашли украденные вещи. Отрицать свою вину было бессмысленно и парень во всем сознался.

Установлено, что ранее подозреваемый уже попадал под уголовное преследование за кражи. А вот данное преступление он совершил накануне своего дня рождения. Все похищенное вернули законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.