ОНФ предлагает проверить кадровый состав водителей автобусов в Алтайском крае

Водителей автобусов проверят в Алтайском крае Фото: Анна СЕМИНА

Общероссийский народный фронт просит власти Алтайского края проверить и проанализировать кадровый состав водителей перед покупкой новых автобусов. Свое пожелание организация обозначила в посте на официальной странице в Instagram.

- Мы предлагаем краевому минтрансу до объявления конкурсных процедур еще раз изучить кадровый состав водителей в тех муниципалитетах, куда планируется поставить транспорт, и с учетом этого формировать заказ,- отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Речь о том, что вероятно следует изыскать возможность закупить больше восьмиместных автобусов, а для их управления достаточно категории В. Если же будут закуплены автобусы большей вместимости, то вполне вероятно, что некому будет сесть за руль, так как на селе остро стоит вопрос с водителями, с открытой категорией D.

- К тому же это позволит закупить больше транспорта и не тратиться на тахографы, - добавляет Войтюк.

Напомним, власти региона планируют выделить 300 млн рублей на покупку и обновление автобусного парка для 24 муниципалитетов.

По имеющейся информации, помимо двух троллейбусов власти планируют закупить 106 автобусов среднего и малого класса (ГАЗелей и ПАЗов). При этом в автобусах малой вместимости не менее 12 мест, а значит, что для их управления требуется категория D.