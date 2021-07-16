Ирина Долгова Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Экс-зампреду правительства Алтайского края Ирине Долговой продлили домашний арест еще на три месяца. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

- Дело Ирины Долговой, как следует из карточки, поступило и было зарегистрировано в суде 24 июня. 13 июля в его рамках прошло заседание по решению вопроса о продлении меры пресечения, - пишет издание.

В итоге суд постановил продлить для нее домашний арест еще на три месяца – такой срок запрашивал прокурор. Однако почему именно такой, и почему после окончания расследования Долговой не вернули право на свободу перемещения, неизвестно.

Напомним, Ирину Долгову обвиняют в превышении должностных полномочий.