В Барнауле суд признал незаконной сделку по выделению земли в бору под застройку

Суд удовлетворил требование прокуратуры Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле по инициативе Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры состоялось несколько судов, камнем преткновения в которых стал земельный участок в бору, отданный властями города под застройку. Эту сделку признали незаконной, сообщает «Банкфакс».

- Как указывает надзорное ведомство, чиновники отдали землю в лесу под строительство на основании изменений в Генплане и правилах землепользования и застройки - эти акты оспорены. При этом на месте уже прошли рубки, так что речь теперь может идти о возбуждении уголовного дела, - пишет издание.

Напомним, речь идет об участках по адресам улица Кутузова, 14Б и 14В. Администрация города передала землю под индивидуальное жилищное строительство. За основу якобы были взяты измененный Генплан и ПЗЗ. Однако прокуратура подала иск о признании недействительными соответствующих нормативно правовых актов, поскольку Лесной кодекс РФ запрещает в городских лесах любую деятельность, которая идет вразрез с целевым назначением. Соответственно, никакого капитального строительства там не могло бы и быть. Алтайский краевой суд удовлетворил этот иск.

Вдобавок к этому Центральный районный суд удовлетворил иск межрайонного природоохранного прокурора о признании недействительными сделок по передаче земли. Требование было удовлетворено. Участки должны вернуть в состав земель городских лесов. Но пока вердикт не вступил в силу.