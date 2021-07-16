В Барнауле сбили перебегающих дорогу на «красный» пешеходов

Они перебегали дорогу на запрещающий знак светофора Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 16 июля, в Барнауле сбили женщину и несовершеннолетнюю девочку. Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию, они перебегали дорогу на запрещающий знак светофора.

Все произошло в 12:35 на проспекте Ленина возле ЦУМа. Предварительно установлено, что женщина 1983 года рождения и девочка 2005 года рождения начали переходить дорогу по пешеходному переходу на «красный». В итоге их сбила иномарка под управлением женщины 1985 года рождения.

- В результате ДТП пешеходы получили телесные травмы различной степени тяжести, в настоящий момент доставлены в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка, - отметили в ГИБДД.