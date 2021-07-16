Глава одного из сельсоветов на Алтае присваивал деньги кочегара

Деньги обвиняемый присваивал и тратил на личные нужды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить главу одного из сельских советов Калманского района. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, мужчина пойдет под суд за присвоение денег.

Следствие полагает, что осенью 2018 года по распоряжению мужчины на работу трудоустроили местного жителя на должность кочегара, однако по факту он не работал. При этом зарплата кочегару начислялась, но на карту главы. Деньги обвиняемый присваивал и тратил на личные нужды. За три месяца было похищено больше 27 тысяч рублей.

Мужчина во время предварительного следствия от показаний отказался. На его автомобиль наложили арест в качестве возмещения ущерба. Уголовное дело направлено в суд.