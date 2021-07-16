Больше 5000 алтайских семей получили кешбэк на детский отдых летом

По программе можно вернуть половину стоимости путевки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае больше 5 тысяч семей воспользовались программой кешбэка на летний отдых детей. В общей сложно им выплатили 17,6 млн рублей, сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко во время пресс-конференции.

Согласно программе, семьи могут вернуть до 50% стоимости путевки в загородный лагерь. Однако около тысячи родителей получили отказ в выплате, так как дети уехали отдыхать до начала летней кампании. По словам Костенко, кешбэк не распространяется на путевки, оплаченные до 25 мая или те, что частично компенсируют из бюджета Алтайского края. Однако в Минпросвещения уже направили просьбу пересмотреть эту меру.

- Есть надежда, что наши федеральные коллеги вернутся к изначальной версии постановления, которая предполагала кешбэк в том числе тем семьям, которые приобрели путевки в оздоровительный лагерь до 25 мая и воспользовались мерами поддержки из краевого бюджета, – подчеркнул министр.