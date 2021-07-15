Рабочего насмерть придавило форматором на Алтайском шинном комбинате

Следком проводит доследственную проверку по факту ЧП Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 15 июля, на Алтайском шинном комбинате погиб сотрудник. Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», его придавило форматором.

Следователи уже выехали на место ЧП. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным регионального следкома, мужчина нарушил технику безопасности во время работы на станке и получил многочисленные травмы. Смерть наступила на месте трагедии.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.