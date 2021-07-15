Трамвайный переезд на улице Попова закроют в Барнауле

После 22.00 будет изменено и движение электротранспорта Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле на десять дней будет закрыто автомобильное движение через трамвайный переезд в районе пересечения улиц Попова и Взлетной, сообщает пресс-центр городской администрации.

- Вопрос ремонта переезда назревал уже давно, сейчас данный участок требует проведения серьезных работ. За десять дней мы планируем заменить верхнее строение пути, полностью обновить балластовое покрытие, шпалы и рельсы, а так же заменить асфальт на переезде, - рассказал Николай Петряшин, директор МУП «Горэлектротранс» города Барнаула.

Переезд будет закрыт с 16 по 26 июля. При этом трамваи и троллейбусы в дневное время будут ходить по расписанию без каких-либо изменений, а после 22-х часов маршруты поменяют:

- трамвай № 2: конечная станция «Пивоваренный завод» – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – пр-т Космонавтов – конечная станция «Поток»;

- трамвай № 7: конечная станция «Кордон» – Змеиногорский тракт – пр-т Красноармейский – пр-т Строителей – пр-т Ленина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – конечная станция «Депо №3».

- троллейбус №7: конечная станция «Площадь Баварина» – пр-т Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – ул. Малахова – ул . Сухэ-Батора – ул.50 лет СССР – ул. Георгиева – конечная станция «Стадион».