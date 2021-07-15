Уголовное дело возбудили по факту варварского уничтожения яблоневого сквера в центре Барнаула

Заявление приняли только со второго раза Фото: Олег УКЛАДОВ

Далеко не с первого раза правоохранители все же приняли заявление и возбудили уголовное дело по факту спила яблонь в Барнауле. Они росли в сквере у краевой детской библиотеки имени Крупской (проспект Строителей), сообщает ИА «Банкфакс».

- Варварская обрезка 15 яблонь в сквере возле Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской на проспекте Строителей в Барнауле стала поводом для возбуждения уголовного дела о незаконных рубках, - пишет издание со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Барнаулу.

Однако по сути пока расследование зашло в тупик, так как установить подозреваемых все еще не получилось, хотя почти наверняка есть уверенность, что были свидетели, ведь произвести рубку средь бела дня в центре города, где много людей, незаметно просто невозможно. Возможно это могло произойти, потому что работали профессионалы в спецодежде и поэтому окружающие восприняли это как обрезку деревьев, но по итоге это больше похоже на вырубку.

Кстати, если виновников все же найдут, то им грозит штраф до 200 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет.