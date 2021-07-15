Более 12 тысяч алтайских медиков вакцинировались от коронавируса

Медики активно прививаются Фото: Олег УКЛАДОВ

16 тысяч медработников переболели коронавирусом в Алтайском крае и еще 12 тысяч привились. Такие данные накануне, 14 июля, привел министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

- Сегодня мы говорим о низких цифрах по заболеваемости среди медработников. Если раньше ежесуточно были фиксировали десятки заболевших. То за предыдущих день это их девять. И серьезной нагрузки в виде заболевших медработников мы не испытываем, – в частности прокомментировал Попов ситуацию с заболеваемостью среди медиков.

В целом за все время наблюдения коронавирусных больных, в крае переболели им почти половина сотрудников медицинских организаций. Пик пришелся на прошлую осень. В настоящее же время врачи активно прививаются и местами иммунная прослойка составляет до 100%.