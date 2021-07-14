Деньги придут на карту. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае начнут прием заявлений по выплатам на детей 6 до 18 лет. Также рассчитывать на поддержку смогут некоторые категории студентов, сообщает краевое управление ПФР.

- Получить выплаты смогут семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также инвалиды или лица

с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам, - рассказали в пенсионном фонде.

Заявления сформируются автоматически на Госуслугах. Чтобы завершить оформление, родителямнужно будет проверить данные в предзаполненном заявлении и подтвердить согласие на обработку.

Прийти лично нужно будет только представителям заявителя по доверенности. Рассматривается заявление в течение 5 рабочих дней, а в отдельных случаях в течение 10 рабочих дней.