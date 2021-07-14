В Рубцовске пьяный мужчина убил соседа

Оба были пьяны. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске 13 июля пьяный мужчина убил соседа, который находился также в нетрезвом состоянии. Между ними произошла ссора, сообщает краевой следственный комитет.

- Подозреваемый нанес 56-летнему соседу множественные удары ножом в жизненно - важные органы. Потерпевший был доставлен в больницу, в которой впоследствии скончался от полученных травм, - рассказали следователи.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Его поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ. Его могут лишить свободы на срок до 15 лет.