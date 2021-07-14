Юрий Афонин Фото: Мария ЕЖОВА

В Барнаул с неожиданным визитом прилетел первый зампредседателя ЦК КПРФ. В среду 14 июля его встретили в аэропорту, сообщает Банкфакс.

- Утром 14 июля в Барнаул с неожиданным визитом прилетел первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, - пишет издание.

По данным журналистов, Агафонов прилетел, выяснить, кто стал «режиссером ситуации, сложившейся на Рубцовском округе в Госдуму». Там, помимо официального кандидата от КПРФ, намерены выдвигаться сразу несколько коммунистов.

В первую очередь заместитель Геннадия Зюганова намерен встретиться с губернатором Виктором Томенко, чтобы обсудить ситуацию на Рубцовском одномандатном округе в Госдуму. Все дело в том, что свои кандидатуры, помимо Марии Прусаковой выдвинули депутат Алтайского Заксобрания Владимир Попов и бывший лидер краевой ячейки КПРФ Сергей Юрченко.

Также по округу могут выдвинуться и другие лица, например, секретарь крайкома «Коммунистов России» Елена Курносова и директор ООО «Барнаульская халвичная фабрика» Евгений Астаховский от «Родины».