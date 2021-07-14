Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 июля 2021: 57 488

Коронавирус. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 июля 2021 составило 57 488. Большинство из них уже здоровы, выздоровевшими числятся 47 725 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 261 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 46 пациентов, умерло 11 человек, от COVID-19-11, - рассказали специалисты.

За время пандемии скончались 3 622 пациента, сейчас в тяжелом состоянии находятся 632 человека, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 195.