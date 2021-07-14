Рейс задержали. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на пять часов задержали рейс на Москву. Это связано с проблемой в системе кондиционирования, сообщает Толк.

- Пассажирам рейса №2602 авиакомпании S7 сообщили, что их самолет вылетит в Москву (Домодедово) не ранее 13.00. На борту возникла проблема в системе кондиционирования, - пишет издание.

Проблема выявилась после того, как все пассажиры уже были на борту. Члены экипажа пытались устранить неполадки, но потом сообщили, что придется ждать ремонтную бригаду. В связи с этим регистрацию продлили до 12.00.