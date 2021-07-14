Вакансии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае снизился уровень безработицы. Сейчас на учете в службе занятости состоит 21 789 человек, сообщает Банкфакс со ссылкой на региональное управление по труду.

- По состоянию на 1 июля, в Алтайском крае зарегистрировано 21 789 безработных, за месяц число сократилось почти на 3 тысячи человек, - пишет издание.

По данным издания, в регионе снизилась напряженность на рынке труда. Всего на работу пытаются устроиться 24 334 человека, тогда как предприятиям требуется 23 085 работников. Конкурс на одну вакансию – 1,1 соискателя.

При этом в сельской местности, где по-прежнему не хватает вакансий. На 15,7 тыс. человек приходится лишь 6,7 тыс. вакансий.