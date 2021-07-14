Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика14 июля 2021 4:15

За полгода на Алтае собрали 80 млрд рублей налогов

Из них более 50 млрд поступило в бюджеты
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Правительство региона.

Правительство региона.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года в Алтайском крае собрали 80 млрд рублей. Это поступления во внебюджетные фонды и в бюджет, пишет Толк со ссылкой на руководителя краевого УФНС Юрия Куриленко.

- За 6 месяцев мы собрали во внебюджетные фонды и в бюджет Российской Федерации, краевой и местные бюджеты порядка 80 миллиардов рублей, – заявил он.

Сумма собранных налогов выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что некоторые организации увеличили объемы отчислений.