За полгода на Алтае собрали 80 млрд рублей налогов

Правительство региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года в Алтайском крае собрали 80 млрд рублей. Это поступления во внебюджетные фонды и в бюджет, пишет Толк со ссылкой на руководителя краевого УФНС Юрия Куриленко.

- За 6 месяцев мы собрали во внебюджетные фонды и в бюджет Российской Федерации, краевой и местные бюджеты порядка 80 миллиардов рублей, – заявил он.

Сумма собранных налогов выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что некоторые организации увеличили объемы отчислений.