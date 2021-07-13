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Общество13 июля 2021 14:26

Следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплат работникам алтайского ДСУ

Расследование продолжается
Константин Санталов
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Сумма задолженности превысила 7 млн рублей

Сумма задолженности превысила 7 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам дорожно-строительного управления в Бийске, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в период с декабря 2020 по июнь 2021 года директор бийского предприятия «Дорожно-строительное управление – 1» не произвел полную выплату заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев. Сумма задолженности перед 133 работниками составила более 7,3 млн рублей, – отметили в ведомстве.

Правоохранители занимаются сбором и закреплением доказательств по уголовному делу, восстановлением нарушенных конституционных прав работников. Расследование продолжается.