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Общество13 июля 2021 13:27

Надпись «Барнаул орденоносный» установят на здании мэрии за 3,5 млн рублей

Общая длина конструкции составляет 37 метров
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Надпись появится по адресу Гоголя, 48.

Надпись появится по адресу Гоголя, 48.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Надпись «Барнаул орденоносный» установят на здании городской администрации по адресу ул. Гоголя, 48. Начальная цена работ составила более 3,5 млн рублей, сообщает altapress.ru. Аукцион на изготовление и монтаж надписи комитет муниципального заказа разместил 9 июля.

– Общая длина конструкции 37 метров. При этом размер ордена составляет 3,7 на 3,5 метра, элемента «Барнаул» — 9,5 на 1,5 метра, элемента «Орденоносный» — 18,4 на 1,5 метра (иначе говоря, высота букв — 1,5 метра), – сообщает издание.

Предыдущие буквы размещались на одном из зданий на проспекте Ленина возле ЦУМа. Конструкцию сняли оттуда в 2017 году, так как конструкция была признана аварийной и представляла опасность для горожан.