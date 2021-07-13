Надпись «Барнаул орденоносный» установят на здании мэрии за 3,5 млн рублей

Надпись появится по адресу Гоголя, 48. Фото: Олег УКЛАДОВ

Надпись «Барнаул орденоносный» установят на здании городской администрации по адресу ул. Гоголя, 48. Начальная цена работ составила более 3,5 млн рублей, сообщает altapress.ru. Аукцион на изготовление и монтаж надписи комитет муниципального заказа разместил 9 июля.

– Общая длина конструкции 37 метров. При этом размер ордена составляет 3,7 на 3,5 метра, элемента «Барнаул» — 9,5 на 1,5 метра, элемента «Орденоносный» — 18,4 на 1,5 метра (иначе говоря, высота букв — 1,5 метра), – сообщает издание.

Предыдущие буквы размещались на одном из зданий на проспекте Ленина возле ЦУМа. Конструкцию сняли оттуда в 2017 году, так как конструкция была признана аварийной и представляла опасность для горожан.