Передвижной пункт весового контроля начал работать в Барнауле

Специалисты замеряют нагрузку на каждую ось автомобилей и контролируют, чтобы она не превышала нормативную Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском Затоне теперь работает передвижной пункт весового контроля для грузовых машин, сообщает мэрия города.

– 13 июля начал работу второй пункт весового контроля для большегрузного транспорта в микрорайоне Затон неподалеку от Обского моста. Напомним, оператором весогабаритного контроля в Барнауле является МБУ «Автодорстрой», – отметили в горадминистрации.

Сотрудник ГИБДД останавливает каждый большегруз, который оказался по пути следования через пункт весового контроля. Специалисты замеряют нагрузку на каждую ось автомобилей и контролируют, чтобы она не превышала нормативную. Кроме весовых параметров также замеряют габариты грузовиков.

В мэрии подчеркнули, что пресекать несанкционированные перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов нужно для сохранности дорог.