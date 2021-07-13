Алтайский депутат Попов намерен баллотироваться в Госдуму

Выборы в Госудуму пройдут с 17 по 19 сентября. Фото: избирательная комиссия Алтайского края

Алтайский предприниматель и депутат АКЗС Владимир Попов намерен баллотироваться в Госдуму как кандидат-самовыдвиженец по Рубцовскому одномандатному избирательному округу № 40. Об этом пишет избирательная комиссия Алтайского края.

– 12 июля в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва представил документы Попов Владимир Александрович, – отметили в избирательной комиссии.

Напомним, выборы в Госудуму пройдут с 17 по 19 сентября.