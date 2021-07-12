Бийский меломан украл из магазина музыкальную колонку

Злоумышленник заключен под стражу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске сотрудники полиции задержали по подозрению в краже музыкальной колонки местного жителя. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– За помощью в полицию обратился заместитель управляющего одного из крупных магазинов электроники наукограда. Правоохранителям он пояснил, что неизвестный из торгового зала похитил музыкальную колонку, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Колонка стоила больше 6 тысяч рублей. На поиск подозреваемого оперативникам понадобилось несколько дней. В итоге им оказался житель наукограда. Мужчина признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу. Похищенное изъято.