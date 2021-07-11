Зараженного трихинеллёзом медведя убили на Алтае

Личинки обнаруживают в каждой второй-третьей туше бурого медведя Фото: Олег УКЛАДОВ

8 июля в Роспотребнадзор по Республике Алтай поступила информация об обнаружении личинок трихинелл в мясе медведя. Зверь был убит в Улаганском районе, сообщили в ведомстве.

- В течение года ветеринары выявляют около десятка таких случаев. Чаще всего при исследовании туш медведей или кабанов. Периодически болеют люди, съедая мясо, в котором находятся личинки червей, - говорят специалисты.

Как правило, охотники в республике осведомлены о заболевании и сами привозят в ветлаборатории мясо, чтобы исключить трихинеллез. При обнаружении личинок (даже одной) мясо утилизируют или сжигают.

В природе трихинеллез среди хищников распространен очень широко. Его обнаруживают в каждой второй-третьей туше барсука, кабана или бурого медведя, добытых в республике. Растительноядные животные трихинеллезом не болеют.