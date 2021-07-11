В алтайском общественном транспорте предложили установить рециркуляторы воздуха

По мнению представителей фронта, в Барнауле для автобусов закупать рециркуляторы должны частные автоперевозчики Фото: Олег УКЛАДОВ

Отделение Общероссийского народного фронта в Алтайском крае обратилось к региональному минтрансу с предложением установить в общественном транспорте Барнаула и Бийска рециркуляторы воздуха, сообщает Алтапресс.

- Решение вопроса обеззараживания воздуха в пространствах с массовым пребыванием людей откладывать нельзя <...> Решения должны приниматься на перспективу, с пониманием того, что на 100 процентов коронавирус из нашей жизни долго не уйдет, — сказали в ОНФ.

По мнению представителей фронта, в Барнауле для автобусов закупать рециркуляторы должны частные автоперевозчики, а для «Горэлектротранса» - мэрия.

В ОНФ отмечают, что во вторую волну коронавируса уже обращались в правительство края и мэрию Барнаула с такой просьбой. Судя по всему, обращение проигнорировали.