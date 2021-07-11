«Небоскребы» с «каменными» фасадами возведут в ЖК «Шотландия» в Барнауле

Стройка в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ведут подготовку к строительству ЖК «Шотландия». Квартала 2036 расположится на участке площадью около 13 гектаров в районе улиц С. Семенова, Солнечная поляна, 280-летия Барнаула и Христенко, сообщает Алтайский портал недвижимости.

- Проектировщик Алексей Квасов обнародовал концепцию застройки. Согласно начальной версии, там должно появиться восемь высоток с облицовкой, имитирующей камень. Почти все – с общественными помещениями. В центре квартала должен встать детский сад, за ним – школа, игровые площадки, - пишет сайт.

Вдоль Солнечной поляны возведут три башни в 20-24 этажей. Еще один "небоскреб" может вырасти на пересечении улиц Христенко и С. Семенова. Остальные дома, судя по всему, меньшей этажности. "Каменные" фасады будут естественных коричневых, бежевых и серых тонов. Два дома оборудуют подземными стоянками. Многоярусный гаражный комплекс разместится на ул. 280-летия Барнаула.

Дворы же, как ожидается, будут без машин, так как открытые парковки предусмотрены со стороны улиц.