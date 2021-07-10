Прокуратура в Барнауле выяснит, почему трое детей живут в доме без света и газа

Фото: прокуратура региона.

Прокуратура в Барнауле проверит, почему трое детей живут в доме без света и газа. Ранее в соцсетях жители пожаловались, что у детей нет одежды, они плохо питаются, а в доме нет света и газа. Об этом пишет ведомство.

- Из сообщения следует, что родители не проявляют должной заботы о состоянии здоровья, обеспечении питанием и одеждой трех своих детей. В доме отсутствует свет и газ, - рассказали специалисты.

Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выполнению родителями своих обязанностей.