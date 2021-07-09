В контуре ТЭЦ-3 Барнаула на четыре дня частично отключат горячую воду

Отключение воды в Барнауле по контуру ТЭЦ-3 пройдет с 12 по 15 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

В контуре Барнаульской ТЭЦ-3 с 12 по 15 июля частично отключат горячую воду. Это необходимо, чтобы энергетики смогли провести работы на теплосетях и на самой теплоэлектроцентрали, сообщили в СГК.

- Сначала предполагалось, что воды не будет у всех потребителей. Однако специалисты смогли сократить количество отключаемых домов почти на треть, благодаря тому, что на некоторых участках сетей все повреждения устранены полностью и имеется возможность провести переключение потребителей к контуру ТЭЦ-2, - сказали в компании.

Таким образом, почти 112 тысяч барнаульцев отключение горячей воды обойдет стороной (всего в контуре ТЭЦ-3 - порядка 379 тысяч жителей).

Специалисты за четыре дня закончат устранять повреждения на трубах, подключат к системе смонтированные участки сетей либо выведут в ремонт новые и установят резервные линии горячего водоснабжения. На ТЭЦ-3 заменят задвижки на трубопроводах, а также индикаторы коррозии теплосетей. В компании заверили, что провести работы без отключения воды невозможно.