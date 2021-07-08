Женщину осудили за то, что она натравила собаку на полицейского

Пострадавший (фото: скриншот видео Алтайского линейного управления МВД России)

В Алтайском крае суд вынес приговор женщине, которая спустила на полицейского собаку. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России.

- Оперативники Алтайского ЛУ МВД России получили информацию о хищениях дизельного топлива на одном из транспортных предприятий Заринска, - рассказывают в ведомстве.

В ходе расследования они прибыли на место жительства одного из сотрудников предприятия. Но добровольно мужчина не хотел сдаваться: он и его супруга оказали активное сопротивление во время осмотра территории усадьбы, а потом женщина вовсе сняла с привязи собаку и натравила ее на полицейского.

Несмотря на то, что собаку удалось оттащить без применения оружия, она успела нанести стражу правопорядка рваные раны голени. Коллеги доставили потерпевшего в больницу, где о нем позаботились врачи.

По факту применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. Суд признал женщину виновной и назначил ей три года условно с испытательным сроком два года.