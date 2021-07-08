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Происшествия8 июля 2021 9:49

Мужчину оштрафовали за курение на борту самолета Москва-Горно-Алтайск

Он курил в туалете самолета
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Нарушитель (фото: скриншот видео Алтайского линейного управления МВД России)

Нарушитель (фото: скриншот видео Алтайского линейного управления МВД России)

Летевший на отдых в Горный Алтай житель Москвы грубо нарушил правила нахождения на воздушном судне – он закурил во время полета, за что получил штраф, сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России.

- Прибывшие на место стражи правопорядка установили, что 29-летний житель столицы курил табачные изделия с использованием системы нагревания табака в туалетной комнате лайнера, - уточняют в ведомстве.

В итоге мужчину задержали и составили на него протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф.