Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 июля 2021 года составило 56006

Число заболевших продолжает расти Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по состоянию на 8 июля 2021 года увеличилось на 219 новых случаев и составило 56006. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 219 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул - 84, Бийск - 21, Рубцовск – 19, Алейск - 9, Новоалтайск, Локтевский район – по 7 заболевших, Заринск, Благовещенский район – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Змеиногорский, Кулундинский районы - по 5 заболевших, Калманский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Бийский, Зональный, Каменский, Тюменцевский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Славгород, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Первомайский, Суетский районы – по 1 заболевшему, - уточняет источник.

При этом число вылечившихся увеличилось еще на 41 человека (47 439). Скончались за минувшие сутки 16 пациентов (3534).