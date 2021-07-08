На Алтае запатентовали сыр для роста волос и ногтей

Сыр Фото: Олег УКЛАДОВ

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий получил патент на производство мягкого сыра, влияющего на рост и улучшение качества волос и ногтей. Об этом рассказывают в пресс-службе Министерства экономического развития региона.

- Разработка продукта велась на средства краевого гранта, который ФГБНУ «ФАНЦА» получил в 2019 году, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Главным ингредиентом этого уникального сыра является гидролизат из пантов. Давно всем известны их лечебные свойства. Вот и фармакологические тесты продукции показали, что панты даже в такой форме обладают иммуномодулирующим, тонизирующим, антиоксидантным, противовоспалительным и противостеопорозным действием.

Употребление в пищу мягкого сыра оказывает тонизирующее действие на организм, у человека повышается выносливость, а еще он благотворно влияет на качество кожи, волос и ногтей. Это из-за того, что в продукте есть коллаген и эластин.