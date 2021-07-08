Мэрия Барнаула запретила проводить пикет против обязательной вакцинации

Акцию против обязательной вакцинации хотели провести 11 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция против обязательной вакцинации планировалась в Барнауле на 11 июля, но мэрия отозвала свое же разрешение. Якобы это связано с новыми ковидными ограничениями. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

- Организаторам пикета сообщили, что они смогут повторно подать уведомление о проведении своей акции после того, как ограничительные меры будут сняты. Также их предупредили об ответственности за проведение мероприятия без согласования мэрии, - пишет издание.

Активистам власти пояснили, что изначально разрешение им было выдано еще до того, как губернатор внес изменения в «ковидный» указ. Согласно новым «вводным», массовые мероприятия в регионе запрещены.

Отметим, активисты, выступающие против обязательной вакцинации планировали провести акцию у кинотеатра «Мир», но власти не согласовали это место, так как там должно было пройти какое-то другое мероприятие. Причем сложно сказать отменено ли оно в том числе или нет.