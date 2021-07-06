Суд признал банкротом барнаульского застройщика высотки с 63 дольщиками

Компания заключила 63 договора долевого участия на общую сумму 114,7 млн рублей. Фото: Алтайский портал недвижимости

Арбитражный суд признал банкротом барнаульского застройщика ООО «Сентябрь». Как сообщают на Алтайском портале недвижимости, он строил апарт-комплекс «Sky-M» на ул. Шумакова, 21, продавал дольщикам нежилые помещения.

– Соответствующее требование поступило в суд еще в прошлом году от одного из покупателей, который взыскал с ответчика 3,3 млн рублей, но так и не смог получить все деньги. Застройщик обещал погасить долг, и суд в удовлетворении отказывал, – пишет портал.

По факту должник переводил небольшие суммы, что привело к возобновлению дела о банкротстве. Теперь же суд окончательно решил, что застройщик неплатежеспособен. Из материалов дела следует, что всего компания заключила 63 договора долевого участия на общую сумму 114,7 млн рублей.