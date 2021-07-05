В Алтайском крае начнут выдавать разрешения на добычу волка и бурого медведя

Заявления принимают с 9 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

С 9 июля в Алтайском крае начнут принимать заявления от на добычу живности в сезон охоты 2021-2022. Об этом сообщает минприроды региона.

– Минприроды края начинает прием заявлений на выдачу разрешений на добычу болотно-луговой, полевой, степной дичи с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами, а также на добычу волка, бурого медведя и кабана в сезон охоты 2021-2022 годах в общедоступные охотничьи угодья Алтайского края, – отметили в ведомстве.

Заявления можно подать в офисе минприроды региона в Барнауле (Чкалова, д. 230), а также в районах края и через Госуслуги.