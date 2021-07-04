Два новых детсада откроются в Барнауле

Принимать детей начнут с 5 июля Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В понедельник, 5 июля, в Барнауле откроются два новых детских сада. Учреждения построены в рамках реализации нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Детский сад №278 рассчитан на 280 мест и находится в квартале 2009 (улица Сергея Ускова 39), а сад-ясли №274 на 330 мест расположился в квартале 2009а (улица Сергея Ускова, 38). Строительство зданий обошлось в 545 млн рублей.

По словам заведующей детсадом №274 Марины Зыбцевой, в детсаду есть музыкальный и спортивный залы, студия изобразительного искусства, кабинеты педагога-психолога, логопеда, методиста и кабинет индивидуальных занятий, а также мультстудия. С понедельника сад начнут посещать 22 ребенка из старшей группы.

В саду №278 также созданы все условия для детей. Также для людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях есть пандусы, лифт для инвалидов-колясочников, туалетная комната и так далее.

Всего в краевой столице появится 9 новых садов в рамках проекта «Демография»: четыре сада открыли в прошлом году, два – в этом, еще три запустят до конца года.