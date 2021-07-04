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Общество4 июля 2021 5:56

Средняя зарплата выросла за апрель на Алтае

Такие данные привод Алтайкрайстат
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Средняя зарплата выросла за апрель на Алтае

Средняя зарплата выросла за апрель на Алтае

Фото: Олег УКЛАДОВ

В апреле этого года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 12,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Как сообщает Алтайкрайстат, она составила чуть больше 32 тысяч рублей.

- В апреле 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 32051 рубль, - отметили в ведомстве.

Кстати, еще в марте жители региона, в среднем, зарабатывали 30649 рублей, а за месяц зарплата подскочила на 3,3%.

Ранее Алтайский край вошел в число регионов с самыми низкими зарплатами. В январе-феврале этого года средняя зарплата не превышала 29 тысяч рублей.