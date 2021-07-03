В Барнауле официально открыты шесть пляжей

Всего на сегодняшний день в Алтайском крае официально открыто 55 пляжей. Фото: Олег УКЛАДОВ

ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало список официально открытых пляжей в регионе. Как пояснили в ведомстве, на территориях, прошедших проверку есть медицинский пункт, спасательные вышки, а также на берегу дежурят аттестованные спасатели, умеющие оказывать первую неотложную помощь.

В Барнауле открыты:

– Пляж "Городской" (Барнаул, ул. Правобережный тракт, 10, остров "Помазкин", протока р. Обь)

– Пляж "В парке" (Барнаул, ул. Ленинградская, 7);

– Пляж "Парк-отель Чайка" (Барнаул, ул. Пионерская Долина, 4);

– Пляж "Планета Q" (Барнаул, ул. Байкальская, 47);

– Пляж "Бонус 21", (Барнаул, ул. Г. Исакова, 149 а);

– Пляж "Планета и человек" (Барнаул, ул. Шоссе Ленточный бор, 24а).

Всего на сегодняшний день в Алтайском крае официально открыто 55 пляжей. С полным списком можно ознакомиться на сайте регионального ГУ МЧС по Алтайскому краю.