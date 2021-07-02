Автомобиль ушел под землю в Барнауле из-за размыва почвы

В месте провала проходит теплосеть Фото: Сибирская генерирующая компания

Сегодня, 2 июля, в Барнауле автомобиль угодил по землю из-за размыва почвы. Как сообщили в СГК, в этом месте проходит теплосеть, а из-за повреждения вода подмыла грунт и асфальт провалился.

- Пострадавших в результате инцидента нет. Автомобиль уже извлечен из провала, - подчеркнули в компании.

В СГК добавили, что ущерб, нанесенный автомобилю, будет возмещен в рамках страховки. Уведомление уже направлено в профильную компанию.

Барнаульцев призвали быть внимательнее во время проведения гидравлических испытаний и обращать внимание на предупреждения, размещенные в опасных зонах.