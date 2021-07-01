На этой тележке он отвез тело. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Славгороде мужчина на тележке вывез тело убитого им мужчины на пустырь. Он его убил и попытался скрыть следы, сообщает региональный следственный комитет.

- В конце апреля 2021 года обвиняемый распивал спиртное совместно с квартирантом у себя дома. Вечером в гости к мужчинам зашел знакомый, который присоединился к застолью. В ходе распития гость стал оскорблять хозяина, в связи с чем обвиняемый нанес ему ножевое ранение в грудную клетку, от которого потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал.